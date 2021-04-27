Госдума вернётся к вопросу прямых выборов мэров

В политических кругах снова вспомнили про такую полезную вещь, как прямые выборы российских мэров. В скором времени законопроект внесут в Госдуму.

Данные о законопроекте представил его автор, депутат Госдумы от Челябинской области ("Единая Россия") Андрей Барышев. В беседе с URA.RU он отметил, что вносит сразу два законопроекта.

"Сейчас я вношу два законопроекта. Один — о прямых выборах мэров городов. Тогда выборность будет давать нормальную конкурентность. Сейчас и президент выступал, говорил, что надо на местах больше полномочий", — объяснил Барышев.

Если взять как пример Челябинск, то отсутствие таких выборов можно назвать упущением, уверен он. Кроме того, пора несколько поменять и законодательство о выборах. Например, если хотя бы один официальный представитель кандидата сомневается в верности подсчёта голосов, стоит разрешить ручной пересчёт голосов.

Несмотря на явную актуальность поправок, добавил депутат, у него есть сомнения в том, что их поддержат в ЕР.

"После праздников выйдем на сессию и будем смотреть", — заключил политик.

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