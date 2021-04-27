Atlantic Council: у Байдена не осталось времени заблокировать "СП-2"

Американский аналитический центр Atlantic Council опубликовал материал, посвящённый "Северному потоку-2". Авторы статьи призывают президента США Джо Байдена быстрее решить вопрос с блокировкой проекта.

Atlantic Council утверждает, что проект "СП-2" остаётся политическим и может навредить безопасности США, Украины, а также европейских стран. У авторов вызывает удивление промедление Белого дома по вопросу газопровода. Через несколько дней у США не останется возможности заблокировать проект.

"Вопрос о газопроводе "Северный поток-2" должен быть решён в приоритетном порядке. Время уходит", — говорится в материале.

"Джо, заблокируй "СП-2"

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что судно "Академик Черский" приступило к работам по "СП-2" в территориальных водах Дании. Строителям осталось проложить около 12 км трубы. В Atlantic Council считают, что администрация Байдена не может себе позволить промедление по вопросу блокировки проекта.

"Поскольку строительные работы продолжаются и трубопровод близится к завершению, окно возможностей для остановки "Северного потока-2" скоро закроется. Администрация Байдена больше не может себе позволить колебаться, если намерена заблокировать проект", — утверждают авторы.

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