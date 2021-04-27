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Посол России в Польше рассказал об "оголтелой русофобской кампании"

Политика

Отношения между Польшей и Россией на данный момент "упали" до уровней, характерных для времён Второй мировой. И виновата в этом Польша, которая проводит политику "свёртывания" отношений.

Посол России в Польше рассказал об "оголтелой русофобской кампании"

Комментарий касательно отношений Варшавы и Москвы дал посол РФ в Польше Сергей Андреев. Для ТАСС он отметил, что проблемы начались примерно с 2014 года, когда Польша запустила в медиапространстве кампанию, направленную против России.

"В польском политическом и информационном пространстве с 2014 года не прекращается оголтелая русофобская кампания, со стороны официальных лиц неприязненные, зачастую откровенно оскорбительные антироссийские высказывания следуют каждый день, ведущие политические силы состязаются в том, кто из них "круче" по части демонстрации бескомпромиссности в отношении России, основные СМИ неукоснительно исповедуют принцип "о России или плохо, или ничего", — рассказал он.

Между странами, подчеркнул Андреев, нет вопросов, которые невозможно было бы решить. Главное, наличие политической воли.

"Но раз у польских властей такой воли нет, что ж делать, будем обходиться без этого", — резюмировал он.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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