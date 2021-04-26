Ciao: в МИД РФ объявили персоной non grata итальянского атташе

Продолжает портиться дипломатическая "погода" между Россией и странами Европы. Согласно данным МИД РФ, Россию в скором времени покинет представитель Италии.

Речь идёт, уточняют в МИД, о Курцио Пачифичи. На выезд у представители Италии есть 24 часа.

"26 апреля посол Италии в Москве Паскуале Терраччано был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Итальянской Республики в Российской Федерации К. Пачифичи в качестве ответной меры на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташе при посольстве России в Риме. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 24 часов", — сообщили в российском МИД.

Напомним, что ранее накаливанием обстановки в сфере дипломатии активно занялась Чехия, к которой позднее присоединились Литва и Латвия. Также стало известно о действиях Румынии, которая объявила non grata российского заместителя военного атташе.

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