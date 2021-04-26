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Песков уточнил, когда могут встретиться Байден и Путин

Политика

Новые подробности касательно весьма ожидаемой встречи президентов России и США Джо Байдена и Владимира Путина. Политики могут пообщаться уже этим летом, уточнили в Кремле.

Песков уточнил, когда могут встретиться Байден и Путин

Данные привёл для СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что договорённостей на какую-либо конкретную дату пока нет, равно как нет и понимания того, где именно будет встреча.

"Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет.

Речь действительно идёт о летних месяцах, <…> ещё предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности", — разъяснил Песков.

Напомним, что Байден ранее выдвигал уточнение: он предложил Путину приехать в одну из стран Восточной Европы. О том, будет ли встреча двух лидеров "уложена" в давно ожидаемую поездку Байдена по странам региона, пока уточнений нет.

"Пока не называлась ни одна страна, [где может пройти встреча]", — подчеркнул Песков.

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Автор: Константин Шапров
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