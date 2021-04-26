Президент РФ Владимир Путин, как оказалось, придерживается классических взглядов на моду. В частности, глава государства не стал выдвигать каких-то специальных требований к комплекту спортивной формы, который делали специально для него.
Сведениями о том, какие модные тенденции интересны Путину (и интересны ли они ему вообще) поделился основатель и гендиректор компании "Портновская мануфактура "Shishkin" Дмитрий Шишкин.
История, как оказалось, достаточно давняя: в июне 2020 года президент проводил совещание, касающееся вопросов работы лёгкой промышленности. На совещании также выступил и Шишкин, предложив, помимо прочего, сшить для президента комплект формы для занятий спортом. Путин предложение принял.
"Президент — человек достаточно классического, я бы даже сказал, консервативного взгляда на моду. И мы тоже придерживаемся более лаконичной эстетики, нежели супертрендовой, молодёжной. Я думаю, в плане вкуса мы друг друга устроили, и вопросов никаких не было", — отметил для РИА "Новости" Шишкин.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Эксперт "Модного приговора" разместила в Instagram совместное фото с бойфрендом в честь его дня рождения.