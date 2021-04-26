Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Медведев уступил Надалю вторую строчку рейтинга ATP
Радость для Москвы: глава МВД Чехии оценил слова президента о Врбетице
Израиль закрыл зону для рыболовства из-за обстрелов ракетами
Украинцам предложили "Вакцину" крепостью в 40%
Наталья Медведева пожаловалась, что режиссёр не отдаёт её стринги
Илья Милохин сбежал из клиники, куда его поместила Мария Погребняк
Какие дополнения к ЖК позволяют делать потребительские кооперативы
Актёр Александр Паль в компании друзей избил хоккеиста ЦСКА
Подольская рассказала, как "Фабрика звёзд" ломала людские судьбы

Дизайнер уточнил, какой взгляд на моду свойственен Путину

Политика

Президент РФ Владимир Путин, как оказалось, придерживается классических взглядов на моду. В частности, глава государства не стал выдвигать каких-то специальных требований к комплекту спортивной формы, который делали специально для него.

Дизайнер уточнил, какой взгляд на моду свойственен Путину

Сведениями о том, какие модные тенденции интересны Путину (и интересны ли они ему вообще) поделился основатель и гендиректор компании "Портновская мануфактура "Shishkin" Дмитрий Шишкин.

История, как оказалось, достаточно давняя: в июне 2020 года президент проводил совещание, касающееся вопросов работы лёгкой промышленности. На совещании также выступил и Шишкин, предложив, помимо прочего, сшить для президента комплект формы для занятий спортом. Путин предложение принял.

"Президент — человек достаточно классического, я бы даже сказал, консервативного взгляда на моду. И мы тоже придерживаемся более лаконичной эстетики, нежели супертрендовой, молодёжной. Я думаю, в плане вкуса мы друг друга устроили, и вопросов никаких не было", — отметил для РИА "Новости" Шишкин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Дизайнер уточнил, какой взгляд на моду свойственен Путину
Медведев уступил Надалю вторую строчку рейтинга ATP
Володин рассказал о парламентаризме и "гене демократии"
Радость для Москвы: глава МВД Чехии оценил слова президента о Врбетице
Израиль закрыл зону для рыболовства из-за обстрелов ракетами
Украинцам предложили "Вакцину" крепостью в 40%
Эксперт оценил попадание "Медузы" в ряды СМИ-иноагентов
Знак зодиака 26 апреля: знаменитые Овны
Проект "Последний подвиг Николая Берзарина": как сделать так, чтобы его имя не стерлось из памяти народной
Чехия принесла себя в жертву: служить бы рад, да и прислуживаться не тошно
Популярное
Российский шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала возлюбленного

Эксперт "Модного приговора" разместила в Instagram совместное фото с бойфрендом в честь его дня рождения.

Эвелина Хромченко показала возлюбленного
Садальский рассказал анекдот, услышав интимное признание Прокловой
Российский шоу-бизнес
Садальский рассказал анекдот, услышав интимное признание Прокловой
Российский шоу-бизнес
Разин задумался о скоротечности жизни, глядя на Агузарову
Российский шоу-бизнес
"Хочу в Россию-Матушку!": Панина сфотографировали с протянутой рукой
Соломон Соловьев Знак зодиака 26 апреля: знаменитые Овны Соломон Соловьев Ларри Романофф "Родителей" у COVID пятеро. И только в США "живут" все Ларри Романофф Василий Амирджанов Оппозиция отметила послание президента акциями протеста Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой поместили в клинику из-за приступа и травм
Российский шоу-бизнес
Наталья Медведева пожаловалась, что режиссёр не отдаёт её стринги
Соседов прокомментировал новость об обнищании Сергея Зверева
Российский шоу-бизнес
Соседов прокомментировал новость об обнищании Сергея Зверева
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников