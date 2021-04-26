Володин рассказал о парламентаризме и "гене демократии"

Двадцать седьмого апреля в календаре стоит важный для страны праздник — День российского парламентаризма. Своими размышлениями о нём, а также о демократии и Западе 26 апреля поделился в своём Telegram спикер ГД Вячеслав Володин.

Володин отметил, что 27 апреля состоялось первое заседание российской Госдумы.

"Памятную дату — День российского парламентаризма — мы отмечаем с 2012 года. Установленная более ста лет спустя, она соединяет эпохи, отсылая к важнейшему в отечественной истории событию начала прошлого века", — написал он.

Володин добавил, что уже в Древней Руси ключевые вопросы разрешались именно через систему народного самоуправления, например, через земские Соборы. А в странах Европы всё ещё оставались актуальны монархии

"Западным "доброжелателям" покоя не даёт тревога за судьбу демократии в России. Успокойтесь! У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно. Да и никому мы это не позволим", — подчеркнул политик.

Он уточнил, что демократия — это не про крики на площадях или попытки устроить беспорядки на улицах. Демократия — это "реализация прав граждан", объяснил Володин. Например, права на участие в выборах, права на выражение своих взглядов.

"А если исходить из определения одного из самых известных теоретиков современного демократии Адама Пшеворского, демократия — это процедуры, нормы и правила", — пояснил Володин.

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