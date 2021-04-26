Эксперт оценил попадание "Медузы" в ряды СМИ-иноагентов

Пополнение списка СМИ-иноагентов: в него вошло издание "Медуза"*. О том, почему от этого ничего не особо не поменяется для сотрудников "Медузы", рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Общаясь с RT, Хинштейн отметил:

"После признания "Медузы" иностранным агентом в работе её сотрудников ничего, в сущности, не изменится. Единственное, им придётся решить для себя, насколько им комфортно работать в организации, которая получает финансирование из заграничных источников".

Кроме того, упоминание издания теперь должно сопровождаться плашкой о том, что оно — иностранный агент. Но стоит помнить нюансы: если саму "Медузу" иностранным агентом считают, то её сотрудников (как физлиц) — нет. Да и на территории РФ "Медуза" не считается СМИ, поскольку не получило аккредитацию.

"Мы не можем считать это издание СМИ, поскольку оно не аккредитовано в России. Напомню, что по закону иностранные СМИ должны аккредитоваться при МИД. "Медуза" отказывается подавать для этого заявление, хотя процедура носит сугубо формальный характер", — уточнил Хинштейн.

Напомним, что "Медуза" попала в реестр СМИ-иноагентов 23 апреля. Ранее неоднократно публиковались данные о том, что издание финансируют из-за рубежа.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.