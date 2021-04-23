Путин: между майскими праздниками "встроят" нерабочие дни

На майские праздники россиян, как оказалось, ожидают не только выходные, но и нерабочие дни. Согласно указу, о котором рассказал президент РФ Владимир Путин, майские праздники в 2021 году пройдут в "непрерывном" формате.

Уточняется, что с такой инициативой выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что россиянам в связи с "разбивкой" праздников придётся ездить за город и обратно, что несёт определённые риски в плане заболеваемости.

"Коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными", — сказала она в ходе встречи в Путиным.

Президент её поддержал.

"Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19. Если вы считаете, то это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу", — сказал Путин.

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