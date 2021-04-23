Нарышкин об обвинениях Чехии: прикрылись убогой ложью

Свою оценку текущей политики Чехии в отношении России, которую можно описать словом "демарш", дал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, Прага решила использовать ложь.

Основой демарша Праги против Москвы можно считать ложь, которая весьма убога и создана для людей, не обременённых высоким уровнем интеллекта. Нарышкин отметил, что помимо прочих обвинений прозвучали и обвинения в причастности России к инцидентам на военных складах в Врбетице.

"В своих действиях [Чехия] прикрывалась какой-то такой совершенно убогой и низкой ложью, рассчитанной, может быть, только на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития", — рассказал Нарышкин, выступая в Москве на открытии выставки, посвященной истории Второй мировой войны.

Ситуация, поlчеркнул Нарышкин, печальна, однако Чехия уже "получила своё".

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