Россия предложит США гарантии невмешательства во внутренние дела

Гарантиями невмешательства во внутренние дела двух стран предлагает Россия обменяться с Соединенными Штатами.

Так РИА "Новости" сообщили в МИД РФ. Кроме того, предложено восстановить профильные каналы диалога по недопущению хакерских атак, включая самый высокий уровень.

"Суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), включающих восстановление профильных диалоговых форматов и каналов связи, в том числе на высоком уровне", — цитирует РИА.

Сюда же относится глобальная договоренность о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга.

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