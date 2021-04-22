Путин выступил на саммите по климату: главное

Продолжает работу саммит по климату с участием 40 мировых лидеров. Президент РФ Владимир Путин также выступил с речью, уточнив успехи России в деле сохранения климата и обозначив интересы нашей страны в данной сфере.

Не обошлось без небольшого казуса: по техническим причинам Путин оказался в эфире в одно время со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Неполадку удалось оперативно исправить.

Президент подчеркнул, что Москве интересны международные усилия по климату. Россия, отметил президент, ответственно и строго выполняет все свои обязательства международного уровня, связанные с климатом.

Касательно успехов России президент выделил следующий момент: 45% энергобаланса страны — это те источники энергии, которые считаются низкоэмиссионными, среди них есть и АЭС. Также Россия успешно проводит политику, которая помогает снизить эмиссию парниковых газов.

"Считаем, что надёжной правовой основой для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии Организации Объединенных Наций", — дополнил президент.

Путин отметил, что приглашает все желающие страны включаться в совместную работу по проектам, которые помогут в борьбе с климатическими изменениями.

"Было бы весьма важно наладить широкое и эффективное международное сотрудничество по расчётам и мониторингу объемов эмиссии всех видов выбросов в атмосферу. Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты и активнее заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата", — рассказал президент.

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