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МИД РФ: Прага "моделирует абсурдные фантазии"

Политика

Новое заявление из МИД касательно Чехии: по мнению официального представителя министерства Марии Захаровой, Прага желает не решать проблему, а усугублять её.

МИД РФ: Прага "моделирует абсурдные фантазии"

Напомним, что ранее Чехия пообещала выслать около 60 российских дипломатов, а также заявила, что Россия причастна к инциденту в Врбетице (связанном с военными складами).

"Нет желания решить проблему или предотвратить проблему, есть наоборот желание её усугубить. Если такой подход будет продолжаться, он будет получать соответствующие ответы. И это Праге хорошо известно", — напомнила Захарова в эфире "Говорит Москва".

На текущий момент в Чехии занимаются тем, что "моделируют абсурдные фантазии", тогда как Москва занята работой по конкретным направлениям.

"[Москва] фантазиями не занимается. Мы занимаемся конкретной работой. Если есть желание решить проблему, она должна и может быть разрешена", — уверена Захарова.

Так что если Прага решила встать на конфронтационный путь, то и ответ от Москвы получит соответствующий, резюмировала Захарова.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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