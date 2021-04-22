Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Обвинившая юмориста Морозова студентка угрожает артисту
Максакова просит полицию спасти её от мужа
ЦСКА и "Зенит" с побед начали четвертьфинальные серии Евролиги
Довели: в ЕС готовы разбираться с AstraZeneca в суде
Глава Сбербанка не видит причин для резкого повышения ключевой ставки
Представитель Верки Сердючки рассказал о состоянии артиста
Прага снова угрожала Москве высылкой дипломатов. Москва ответила
Кулеба — главам МИД стран ЕС: Россию стоило бы отключить от SWIFT
Вахтанг Кикабидзе пожаловался на финансовые проблемы

Захарова: с чешским послом в МИД проведут "конкретный разговор"

Политика

Продолжает оставаться сложной ситуация с дипломатическим конфликтом между Россией и Чехией. По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, 22 апреля посла Чехии ждёт "конкретный разговор".

Захарова: с чешским послом в МИД проведут "конкретный разговор"

Напомним, что ранее в Чехии заявили: если Россия не позволит вернуться высланным чешским дипломатам, то Прага будет "приводить в соответствие" число российских послов.

Также ранее разгорелся ещё один скандал, связанный с якобы подтверждённым Чехией участием представителей России в инциденте на военных складах Врбетице. Инцидент случился в 2014 году и унёс жизни двух человек. Расследование по делу ведётся до сих пор.

"…Сегодня в МИДе будет продолжен разговор с послом Чехии. Будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут предприняты соответствующие действия Прагой", — рассказала Захарова, выступая на "Вести ФМ".

В Праге, уточнила она, должны понять, "с чем они будут иметь дело".

Ход Праги: чем больше, тем лучше

Также поступили данные о том, сколько именно сотрудников российского посольства могут оказаться "нежелательны" в Чехии. По словам главы чешского МИД Якуба Кулганека, речь идёт о 60 россиянах.

"Речь шла бы примерно о шестидесяти людях [сотрудниках посольства РФ]. Целью является то, чтобы это [количество сотрудников посольства РФ] соответствовало состоянию [штата сотрудников], какое сейчас [наблюдается] в нашем посольстве в Москве", — заявил он для "Лидове новины".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Чехия против России: Мария Захарова о высылке послов, обвинениях во взрыве склада и ответных мерах
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Захарова: с чешским послом в МИД проведут "конкретный разговор"
Обвинившая юмориста Морозова студентка угрожает артисту
В Госдуме обсудят вопрос "автоматических" пенсий
Максакова просит полицию спасти её от мужа
ЦСКА и "Зенит" с побед начали четвертьфинальные серии Евролиги
Довели: в ЕС готовы разбираться с AstraZeneca в суде
Глава Сбербанка не видит причин для резкого повышения ключевой ставки
С тремя чемоданами: американский посол покинул резиденцию в Москве
Представитель Верки Сердючки рассказал о состоянии артиста
Прага снова угрожала Москве высылкой дипломатов. Москва ответила
Популярное
Новости Украины
Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому

Владимир Зеленский сделал истеричное заявление перед выступлением Владимира Путина перед Федеральным Собранием, надеясь упредить его жёсткую позицию по Украине.

Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому
Белоруссия на пороге исторических событий
Точка зрения
Белоруссия на пороге исторических событий
Мир. Новости мира
Белый дом отреагировал на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика. Новости и аналитика
Акции в поддержку Навального: какие выводы можно сделать
Усам Оздемиров Зелёные технологии как новые драйверы роста Усам Оздемиров Василий Амирджанов Мясников поставил иноземцам неутешительный диагноз Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия включилась в гонку за новый космический порядок Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Где Москва прочертила "разошедшемуся" Эрдогану красную линию
Политика. Новости и аналитика
Акции в поддержку Навального: что известно
Слово президента: что Путин сказал Федеральному Собранию
Политика. Новости и аналитика
Слово президента: что Путин сказал Федеральному Собранию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников