Захарова: с чешским послом в МИД проведут "конкретный разговор"

Продолжает оставаться сложной ситуация с дипломатическим конфликтом между Россией и Чехией. По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, 22 апреля посла Чехии ждёт "конкретный разговор".

Напомним, что ранее в Чехии заявили: если Россия не позволит вернуться высланным чешским дипломатам, то Прага будет "приводить в соответствие" число российских послов.

Также ранее разгорелся ещё один скандал, связанный с якобы подтверждённым Чехией участием представителей России в инциденте на военных складах Врбетице. Инцидент случился в 2014 году и унёс жизни двух человек. Расследование по делу ведётся до сих пор.

"…Сегодня в МИДе будет продолжен разговор с послом Чехии. Будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут предприняты соответствующие действия Прагой", — рассказала Захарова, выступая на "Вести ФМ".

В Праге, уточнила она, должны понять, "с чем они будут иметь дело".

Ход Праги: чем больше, тем лучше

Также поступили данные о том, сколько именно сотрудников российского посольства могут оказаться "нежелательны" в Чехии. По словам главы чешского МИД Якуба Кулганека, речь идёт о 60 россиянах.

"Речь шла бы примерно о шестидесяти людях [сотрудниках посольства РФ]. Целью является то, чтобы это [количество сотрудников посольства РФ] соответствовало состоянию [штата сотрудников], какое сейчас [наблюдается] в нашем посольстве в Москве", — заявил он для "Лидове новины".

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