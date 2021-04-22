Окончательно определился с планами и уехал из резиденции посол США в Москве Джон Салливан. По данным представителя ТАСС, который застал выезд посла, Салливан уехал с тремя чемоданами.
Уточняется, что Салливан направился в аэропорт Шереметьево, откуда вылетит в США для консультаций. Выехал он из резиденции Спасо-хаус (известна также как особняк Второва).
Напомним, что именно вариант вылета за консультациями предлагали ранее послу в ходе встречи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Однако затем портал Axios сообщил, ссылаясь на свои данные: посол уезжать отказался, заявив, что его "придётся заставить".
Любопытно, что позднее всё тот же Axios сменил риторику и со ссылкой на государственные источники заявил: посол всё-таки поедет консультироваться с США. Новый источник Axios заявил, что консультация будет короткой и посол вернётся в Москву "в ближайшие недели".
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