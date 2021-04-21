Persona non grata: Россия "зеркально" высылает американских дипломатов

Продолжает нарастать дипломатическая напряжённость между Москвой и Вашингтоном. Как стало известно из комментария МИД РФ, сразу 10 американских дипломатов объявлены персонами нон грата.

В МИД уточняют, что у попавших в списки дипломатов есть достаточно времени: они должны уехать из России к концу 21 мая.

Напомним, что 21 апреля "на ковёр" в МИД России вызвали заместителя посла США в Москве Барта Гормана, который и получил ноту касательно высылки.

"Двадцать первого апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Горман, которому вручена нота об объявлении "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая", — сообщили в МИД.

Уточняется, что Россия предприняла такой шаг, чтобы зеркально ответить Штатам. Ранее, напомнили в МИД, были зафиксированы

"…враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata".

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