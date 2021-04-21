Памфилова рассказала, на что надеется в ситуации с Навальным

Права оппозиционера Алексея Навального в части здоровья нужно обеспечить. О своих надеждах на благополучный исход истории с оппозиционером рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Напомним, что ранее Навального перевели в стационар: оппозиционер регулярно жаловался на боли в ногах и спине. Также ему (по его согласию) назначили витаминную диету. До этого Навальный сообщал через соцсети, что "объявляет голодовку".

Памфилова прокомментировала ситуацию так: она считает, что медицину вообще пора вывести из-под "управления" ФСИН.

"Я в своё время как уполномоченный по правам человека добивалась того, чтобы медицина была всё-таки выведена из ведомства ФСИН. Я считаю, что это для всех заключённых имеет большое значение", — объяснила она.

В случае именно с Навальным, продолжила она, хотелось бы надеяться на благополучный исход "медицинского" вопроса.

"Я надеюсь, что у него [Навального] тоже, так же как у всех остальных, будет всё нормально. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Я думаю, что у него в равной степени так, как положено, должно быть. Будут обеспечены все его права, связанные со здоровьем", — объяснила Памфилова.

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