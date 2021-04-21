Жёсткое сглаживание: политолог об итогах выступления Путина

Большая часть послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию была уделена внутренней политики. И критики президент не пожалел: в ближайшее время, считает политолог Наталья Елисеева, страну может ожидать ряд отставок.

Послание президента Федеральному собранию - важнейшее политическое событие

Елисеева дала комментарий для "360", уточнив, что некоторые посетившие мероприятие люди "получили по шапке".

"В каких-то высказываниях президент был достаточно жёсткий, хотя и пытался сгладить свою позицию, но некоторые сидящие в зале получили по шапке. Безусловно, фамилии не были названы. Но я полагаю, что в дальнейшем — либо сегодня вечером, либо завтра, либо в течение месяца — мы можем увидеть какие-то конкретные заявления. На встрече Госсовета или на каком-нибудь другом совещании. Вплоть до отставок. Такие варианты тоже могут быть", — уточнила Елисеева.

Придало ли людям уверенности послание Путина?

Эксперт считает, что отставки могут случится в корпусе губернаторов. А вот для простых людей новости скорее хорошие: президент выступал в позитивном ключе и рассказывал множество деталей о социальной сфере, регионах, экономике.

"Самое важное — то, что людям нужна уверенность в будущем. Президент сегодня её подтвердил. Что у нас всё будет хорошо, мы всё сможем", — заключила политолог.

Кроме того, выделила важный момент Елисеева, Путин чётко высказался касательно международной ситуации. Оппоненты предупреждены: Россия может и ответить.

"Президент сказал довольно чётко: мы всё видим, мы всё отслеживаем, мы всё знаем, и у нас есть чёткое понимание о недопустимости каких-либо действий. Как только эта грань будет пройдена, Россия ответит очень жёстко", — отметила эксперт.

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