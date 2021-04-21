В Тюменской области депутат "переехал" из миллиардеров в миллионеры

Необычное "понижение" подкралось к депутату Тюменской облдумы Дмитрию Горицкому. Согласно его декларации о доходах, из миллиардеров он "переквалифицировался" в миллионеры.

Данные о доходах депутата стати доступны благодаря сайту парламента региона. Уточняется, что Горицкий указал доход в 849,9 млн рублей — это цифра за 2020 год. Годом ранее, в 2019, его доход составлял 1,1 млрд рублей.

Интересно, что Горицкий всё ещё остаётся в топ-100 самых богатых российских депутатов (рейтинг Forbes), занимая 54 место. В 2019 году он также стал самым богатым депутатом Тюменской облдумы.

Напомним, что ранее депутат занимал пост главы "Запсибкомбанка". На текущий момент он, помимо финансов, владеет участками суммарной площадью более 100 га, а также несколькими престижными авто, домом и квартирой на 256 кв. м.

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