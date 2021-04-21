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Соловьёв разъяснил, в чей день рождения выступил Зеленский

Политика

Выступление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он в числе прочего обратился и к президенту России Владимиру Путину, не случайно состоялось именно 20 апреля. Этот день известен в истории как день рождения Адольфа Гитлера.

Соловьёв разъяснил, в чей день рождения выступил Зеленский

Своё мнение по выступлению Зеленского решил высказать телеведущий Владимир Соловьёв. Он отметил, что Зеленский в числе прочих слов упомянул и "лозунг нацистских коллаборантов", а также вспомнил про "воинство света".

"Он посмел сказать сначала о "несчастных стариках, которые освобождали" [землю от нацистов], чтобы повторить лозунг нацистских коллаборантов. И после этого он думает, что с ним кто-то будет говорить?

20 апреля. Неслучайная дата. Наверное, Бандера с Шухевичем в этот день торжествовали вместе со всем "воинством света", отмечая день рождения абсолютной мерзости и подлости — Гитлера.

И в этот день Зеленский решил "Слава Украине" сказать? Еврей Зеленский?", — высказался телеведущий в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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