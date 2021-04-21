Акции в поддержку Навального: что известно

21 апреля, помимо обращения президент РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию, запланированы и множественные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Что происходит и как реагируют власти?

Санкт-Петербург — задержан депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от "Партии Роста" Максим Резник. Он сообщил через Telegram, что неизвестные угрожали ему неким "делом о наркотиках";

Краснодар — арестованы два активиста штаба Навального (на 8 и 10 суток соответственно). Причина ареста — видео в TikTok, в котором анонсировалась акция протеста. Данные приводит Telegram-канал "Апология протеста".

Тверь — арестован Андрей Прокудин (координирует штаб Навального). Причина ареста — неповиновение требованию полицейского, срок ареста — четверо суток. Данные приводит местный штаб Навального.

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