Депутат заявил о политической и не только изоляции России

Запад запускает механизм политической, экономической и информационной изоляции России, стремясь не допустить ее укрепления на международной арене. Так утверждает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"Отсюда и новые санкции, высылки наших дипломатов, обострение локальных конфликтов, стремление сорвать крупные международные проекты, среди которых "Северный поток — 2", — заявил он РИА "Новости".

Особое беспокойство при этом, по словам Шеремета, вызывает усиление военного присутствия западных стран у российских границ, нагнетания военно-политической обстановки. При этом плацдармом выбраны приграничные страны и особенно Украина.

"Они пытаются постоянно ткнуть палкой медведя, не задумываясь о последствиях. Если медведь проснется, то мало не покажется", — утверждает депутат.

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