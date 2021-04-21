В Госдуме рассказали, что можно ждать от послания Путина ФС

Своими соображениями о том, что будет говорить в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, поделилась депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По ее словам, сказанным "ПолитЭксперту", главной темой станут социальные вопросы, в первую очередь новые инструменты по борьбе с бедностью, а также пособия, выплаты. Бессараб считает, что актуально прозвучат темы, связанные с малым и средним бизнесом, в частности, о механизмах, которые позволят жителям России самим активнее зарабатывать и выйти из кризиса.

Ранее представители бизнеса отметили, что Путин может уделить особое внимание увеличению доходов населения, инвестициям и восстановлению экономики от последствий распространения коронавируса.

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