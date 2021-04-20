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Зачем столице "народный каршеринг": мнение депутата Мосгордумы

Политика

Московские власти готовятся в ближайшее время запустить платформу "народный каршеринг". Суть идеи в том, чтобы владельцы автомобилей могли сдавать свои машины в аренду другим людям.

Зачем столице "народный каршеринг": мнение депутата Мосгордумы

При этом, конечно, есть много вопросов к реализации этой идеи. Например, как контролировать техническое состояние автомобиля? Как урегулировать претензии, если заявленные владельцем характеристики не устроят арендатора? Как будет решаться вопрос со страховкой? На ком будет ответственность? И так далее.

Депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов (КПРФ) сказал "Правде.Ру", что он и его коллеги пока не получили проект документа о "народном каршеринге". При этом сама идея у него возражений не вызывает.

"В целом, я позитивно отношусь к этой идее, поскольку мир не стоит на месте, развивается транспорт, развивается экономика, становится все более и более популярным приобретение вещей дорогих или недвижимости вскладчину для совместного использования. Тем более, что зачастую среднестатистический москвич и не пользуется ежедневно своей личной машиной", - отметил депутат.

По его словам, он лично наблюдает картину, когда в одной семье две-три машины и они могут неделями стоять без движения.

"Посмотрим, как это будет работать. Возможно, будет проведен какой-то эксперимент по внедрению этой идеи где-то локально, возможно, сразу в масштабах всего города", - сказал Сергей Савостьянов. 

По его мнению, реализация идеи "народного каршеринга" побудит автовладельцев ответственнее относиться к техническому состоянию своих машин. 

И они будут делать это лучше, нежели "каршеринговые монстры" (как выразился депутат), в собственности которых десятки тысяч автомобилей и которые зачастую не успевают их обслуживать и приводить в порядок.

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Автор: Редакция Правда.Ру
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