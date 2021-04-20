Россия вводит ограничения на полёты над Чёрным морем

Продолжается "перекрытие" Чёрного моря: ранее стало известно об ограничении прохода некоторых судов, теперь же поступили новости об ограничении полётов авиации.

По данным, которые стали доступны благодаря появлению документов под названием NOTAM (в них как раз и освещают различные изменения в правилах полётов), картина выглядит следующим образом:

полностью перекрыты будут сразу несколько воздушных трасс в Симферопольском районе ;

; зона полётов, расположенная непосредственно над Крымским полуостровом, пока перекрыта не будет;

ограничения разнятся по высоте — где-то они касаются полётов выше 6 100 м, а где-то — полётов выше 11 900 м. Отметим, что выше последней отметки суда гражданской авиации обычно не поднимаются.

Действовать ограничения будут до 24 апреля, суммарно на текущий момент известно о трёх NOTAM.

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