Продолжается "перекрытие" Чёрного моря: ранее стало известно об ограничении прохода некоторых судов, теперь же поступили новости об ограничении полётов авиации.
По данным, которые стали доступны благодаря появлению документов под названием NOTAM (в них как раз и освещают различные изменения в правилах полётов), картина выглядит следующим образом:
Действовать ограничения будут до 24 апреля, суммарно на текущий момент известно о трёх NOTAM.
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