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Нарышкин рассказал об истоках японского милитаризма

Политика

Японцы — "тонкий и добрый" народ, однако есть "доброжелатели", которые призывают страну к агрессии во внешней политике. О том, где именно стоит искать истоки японского милитаризма, рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Нарышкин рассказал об истоках японского милитаризма

Нарышкин отметил, что японские "влиятельные силы", для которых характерен упор на призывы к агрессивной внешней политике, имеют кураторов в США.

"По-прежнему существуют влиятельные силы, которых не устраивает послевоенный пацифистский курс страны.

Отказываясь извлекать уроки из своего собственного прошлого, они призывают к проведению более агрессивной внешней политики под патронатом США, что никак не способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сообщил Нарышкин в ходе выступления на московском круглом столе, посвящённом 75-летию со дня начала Токийского процесса над японскими военными преступниками.

Так что истоки милитаризма Японии определённо стоит искать не в каких-либо культурных обычаях и традициях этой страны, а именно в "давлении со стороны США". Однако, дополнил Нарышкин, сегодня в Японии слышны "и другие, более мудрые голоса".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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