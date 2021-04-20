Нарышкин рассказал об истоках японского милитаризма

Японцы — "тонкий и добрый" народ, однако есть "доброжелатели", которые призывают страну к агрессии во внешней политике. О том, где именно стоит искать истоки японского милитаризма, рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Нарышкин отметил, что японские "влиятельные силы", для которых характерен упор на призывы к агрессивной внешней политике, имеют кураторов в США.

"По-прежнему существуют влиятельные силы, которых не устраивает послевоенный пацифистский курс страны. Отказываясь извлекать уроки из своего собственного прошлого, они призывают к проведению более агрессивной внешней политики под патронатом США, что никак не способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сообщил Нарышкин в ходе выступления на московском круглом столе, посвящённом 75-летию со дня начала Токийского процесса над японскими военными преступниками.

Так что истоки милитаризма Японии определённо стоит искать не в каких-либо культурных обычаях и традициях этой страны, а именно в "давлении со стороны США". Однако, дополнил Нарышкин, сегодня в Японии слышны "и другие, более мудрые голоса".

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