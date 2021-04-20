"Нарушают систематически": посол РФ в Колумбии получил ноту протеста

Российские дипломаты снова в центре внимания: на этот раз в прицел СМИ попало посольство РФ в Колумбии. МИД Колумбии, как оказалось, уже успел вручить послу РФ официальную ноту протеста.

События развивались следующим образом: ранее ВВС Колумбии вынуждены были поднять в воздух авиацию для сопровождения российского "Ил-96". Воздушное судно РФ имело разрешение на пролёт через территорию Колумбии, однако по каким-то причинам пересекло воздушное пространство страны не в том районе, который был согласован.

"МИД от имени правительства [Колумбии] вручил официальную ноту российскому послу в Боготе, в которой выразил свой энергичный протест в связи с ситуацией с российским самолетом, который 19 апреля нарушил воздушное пространство Колумбии", — сообщила в Twitter глава колумбийского МИД Клаудия Блум.

Уточняется, что нота протеста была вручена российскому послу Николаю Тавдумадзе. При этом, уточнила Блум, за российской авиацией накопился уже целый набор подобных нарушений.

"Посол Тавдумадзе был информирован о важности оперативного ответа от российского правительства и о том, что оно даст гарантии того, что серьёзные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться", — резюмировала Блум.

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