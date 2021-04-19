Запад, ранее находивший в себе силы шутить по поводу успехов России в деле создания и производства вакцин от коронавируса, в какой-то момент решил сменить тактику.
Комментарий касательно "Спутника V" и поведения Запада предоставила 19 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее, отметила Захарова, Запад пытался шутить, но сейчас уже не до этого: нужно придумывать варианты "нейтрализации" успехов Москвы.
"Теперь уже всем не до шуток, потому что уже очевидный факт: очереди на закупку, на сотрудничество по производству и обмену опытом, технологиями.
Это действительно прорывная вещь, и её нужно было каким-то образом в информационном плане нейтрализовать. Отсюда и всё остальное. И, конечно, колоссальный провал западного сообщества на пути противодействия COVID-19.
Этому нужно было что-то противопоставить", — отметила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
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