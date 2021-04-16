В Госдуме призвали Киев и НАТО "не нервничать" из-за Черного моря

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал Украину и страны НАТО "не нервничать" из-за того, что Россия временно закрыла часть акватории Черного моря.

"Надо успокоиться, дышать ровно, не нервничать. Россия действует исключительно в рамках национального и международного права, морского в том числе. Учитывая ситуацию, которая складывается у наших границ, мы вынужденно укрепляем и защищаем свои приграничные территории", — сказал он РИА "Новости".

Шеремет подчеркнул временность такой меры и введение ее только в мерах безопасности.

Право мирного прохода для иностранных военных и прочих государственных судов приостановлено в трех черноморских районах с 24 апреля до 31 октября. МИД Украины выразил протест, в НАТО пока просто обеспокоены.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.