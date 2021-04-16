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В Госдуме призвали Киев и НАТО "не нервничать" из-за Черного моря

Политика » Власть » Парламент

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал Украину и страны НАТО "не нервничать" из-за того, что Россия временно закрыла часть акватории Черного моря.

"Надо успокоиться, дышать ровно, не нервничать. Россия действует исключительно в рамках национального и международного права, морского в том числе. Учитывая ситуацию, которая складывается у наших границ, мы вынужденно укрепляем и защищаем свои приграничные территории", — сказал он РИА "Новости".

Шеремет подчеркнул временность такой меры и введение ее только в мерах безопасности.

Право мирного прохода для иностранных военных и прочих государственных судов приостановлено в трех черноморских районах с 24 апреля до 31 октября. МИД Украины выразил протест, в НАТО пока просто обеспокоены.

 

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Автор: Михаил Закурдаев
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