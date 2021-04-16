Рост цен на некоторые продукты (в частности — на яйца) удивляет даже чиновников. Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился за разъяснениями в соответствующие ведомства.
Нилов рассказал о своих планах в Telegram: как оказалось, он подготовил и послал обращения сразу в три ведомства. Ответить депутату должны будут из ФАС, Минсельхоза и Минпромторга.
"Снова тревожные сигналы из регионов — на этот раз ощутимо подорожали куриные яйца.
Направил обращения в ФАС, Минсельхоз и тот же Минпромторг: какова официальная позиция ведомств?" — рассказал Нилов.
Напомним, что ранее Росстат отчитался о росте цен на яйца на 2,1% всего за 7 дней (с 30 марта по 5 апреля), а в целом с начала года рост уже превысил 11%, застыв примерно на 11,6%. По мнению Нилова, ранее озвученные Минпромторгом причины "неубедительны" и не отличаются логикой.
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