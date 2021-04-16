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Депутат попросил сразу три ведомства объяснить подорожание яиц

Политика

Рост цен на некоторые продукты (в частности — на яйца) удивляет даже чиновников. Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился за разъяснениями в соответствующие ведомства.

Депутат попросил сразу три ведомства объяснить подорожание яиц

Нилов рассказал о своих планах в Telegram: как оказалось, он подготовил и послал обращения сразу в три ведомства. Ответить депутату должны будут из ФАС, Минсельхоза и Минпромторга.

"Снова тревожные сигналы из регионов — на этот раз ощутимо подорожали куриные яйца.

Направил обращения в ФАС, Минсельхоз и тот же Минпромторг: какова официальная позиция ведомств?" — рассказал Нилов.

Напомним, что ранее Росстат отчитался о росте цен на яйца на 2,1% всего за 7 дней (с 30 марта по 5 апреля), а в целом с начала года рост уже превысил 11%, застыв примерно на 11,6%. По мнению Нилова, ранее озвученные Минпромторгом причины "неубедительны" и не отличаются логикой.

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С чем связан рост цен на яйца?
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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