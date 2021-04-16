Выступающий в Раде министр здравоохранения получил похоронный букет

Очередным странным событием привлекло внимание СМИ заседание Верховной рады Украины. Одному из министров страны внезапно вручили траурный букет с чёрной лентой, характерный для прощальных церемоний.

Как сообщает Strana. ua, получателем столь неожиданного "дара" стал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Вручившая букет Ольга Стефанишина (представитель партии "Голос") свои действия объяснила просто: её попросили родные человека, который скончался из-за коронавирусной инфекции.

"Вы не способны обеспечить Украину жизненно важными вакцинами… Это вам, погребальные цветы, которые родственники человека, умершего в 68 лет, попросили передать вам. Чтобы вы знали, что за каждой смертью, по 500 в день, стоит человек, и конкретные трагедии и человеческие судьбы", — пояснила Стефанишина.

Цветы Стефанишина принесла на трибуну в момент выступления министра, который в ответ заявил: это не что иное, как попытка пиара на смерти человека.

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