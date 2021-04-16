Вопрос одной кнопки: эксперт о бюрократии, соцсфере и просьбе Путина

Президент России Владимир Путин поднял тему бюрократии в социальной сфере: по словам президента, в системе накопилось множество процедур, откровенно уже абсурдных, а также порой унизительных для россиян. Просьба президента заключалась в следующем: нужно "решительно убирать" такого рода бюрократию из "социалки".

Насколько реально выполнить просьбу президента? Что для этого нужно? "Правда.Ру" обратилась за комментарием к Валерию Рязанскому, первому заместителю председателя комитета Совета Федерации по социальной политике.

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Эксперт отмечает: у президента наверняка есть как банк данных, так и помощники для контроля ситуации в различных сферах. Безусловно, у него есть и соответствующее контрольное управление.

"Учитывая, что цифровизация проникает в нашу жизнь всё активнее, то и средства, которые в неё вкладываются, должны бы давать соответствующие плоды. Какие именно? Например, исключение бумажного документооборота, исключение влияния чиновников на принятие тех или иных решений, проактивная позиция с точки зрения информирования граждан о тех или иных положенных льготах, преференциях, субсидиях и так далее", — уточняет Рязанский.

Казалось бы, отмечает эксперт, уже должен наступить тот момент, когда все эти инструменты работают хорошо и в пользу граждан. Однако результаты, похоже, президента на сегодняшний день не устраивают.

"Видимо, есть достаточно большой объём писем и жалоб, поступающих в адрес президента. Это говорит о том, что необходимо усилить именно работу, связанную с дебюрократизацией. То есть нужно внедрять информационные технологии таким образом, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие избыточных бюрократических решений — принеси то, принеси эту справку, тот документ, дай лишнюю копию и так далее", — продолжает Рязанский.

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10 направлений для манёвра: как будут решать проблему

Для того, чтобы такого рода препятствия были сняты, президент провёл соответствующее заседание с определением основных направлений работы (всего их было представлено 10). Это те направления, которые наиболее актуальны для россиян: здравоохранение, образование, оформление услуг, доступ к информационным государственным ресурсам и так далее.

"В этих 10 направлениях и будет вестись поиск тех бюрократических преград, которые мешают людям. Например, правительством уже проводится работа в рамках программы до 2030 года, обсуждаются проекты, которые дадут действительно прорывные технологические инновационные результаты, связанные с социальной сферой. По социальному направлению эту работу ведёт Голикова. Я участвовал в обсуждениях многих таких проектов. Там действительно есть очень интересные наработки, которые исключат "промежуточные звенья", нужные пока при сборе документов", — уточняет Рязанский.

Для того чтобы убедиться, как работают технологии, нужно сделать очень простую вещь. Руководителям тех или иных направлений работы просто стоит порой совершать визиты в те инстанции, которые важны для оформления тех или иных документов.

"Руководителем соответствующих направлений надо лично понять, какие ещё нужны инструментальные доработки тех или иных информационно-технологических решений для того, чтобы избавить человека от необходимости бегать по инстанциям и собирать необходимые документы. Более того: нужные документы чаще всего оцифрованы, они легко передаются по информационной системе от одного государственного органа к другому. Для этого стоит лишь нажать кнопку — и необходимость приглашать гражданина отпадёт", — рассуждает Рязанский.

Этим, наверное, был озадачен в этой части президент, делает вывод эксперт. Ведь вопрос является важным элементом улучшения качества жизни россиян. И вроде бы все звенья "цепочки", которая помогла бы его улучшить, найдены — но вместе их пока не собрали. Так что направление работы президент задал нужное и правильное, подводит итог Рязанский.

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