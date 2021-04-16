Успешно добрался до Минска председатель правительства России Михаил Мишустин. 16 апреля российскому премьеру предстоят переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко.
Ранее в пресс-службе российского кабмина уточнили, что политики обсудят сразу несколько вопросов. В их числе:
Известно, что вопросам Союзного государства Мишустин и Головченко уделят особое внимание. Переговоры, согласно открытым данным, станут вторыми в 2021 году.
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