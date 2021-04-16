Голикова уточнила, когда могут снять "ковидные" ограничения

В России растёт количество вакцинированных от коронавируса, и статистика по данному показателю позволяет говорить о возможном скором снятии коронавирусных ограничений. Об этом 16 апреля сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что ограничения могут снять "в очень ближайшее время", но подходить к этой задаче надо осторожно — важно помнить, что инфекция никуда не делась.

"Объёмы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это даёт нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты. Сегодня очень важно, чтобы мы не растеряли то, чего с таким трудом достигли. В первую очередь это то, что касается ограничительных мер, которые работали и продолжают работать. Сейчас люди расслабились, но инфекция пока с нами, и здесь, уважаемые коллеги, я призываю вас очень осторожно снимать ограничительные меры", — сказала Голикова на заседании коллегии Минздрава РФ.

Россия, напомнила она, стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. В стране уже привиты более 8 млн человек, и данная цифра продолжает расти.

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