Если говорить о том, как сейчас россияне получают различного рода государственные услуги, то можно сделать вывод: вся система в целом могла бы быть намного удобнее.
На примере назначения пенсий ситуацию для URA.RU описал депутат Госдумы Владимир Мельник. Он уверен, что эта процедура может быть как удобной, так и в достаточной степени автоматизированной. На текущий момент вполне можно заняться решением вопроса с "бюрократической прослойкой" — её стоит убрать.
"Чтобы не приходил человек, чуть ли не унижаясь, просить чего-то. Если ему положено, ему автоматически всё это должно предоставляться.
Например, те же пенсии. Надо идти в этот пенсионный отдел, просить, чтоб тебе просчитали. Всё должно автоматически считаться. Главное, чтобы получение всех услуг было удобным", — уточнил депутат.
Напомним, что ранее о забюрократизированности процедур, в частности, в социальной сфере рассказал президент России Владимир Путин. Глава государства попросил "решительно убрать" процедуры, которые во многих случаях буквально унижают людей.
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