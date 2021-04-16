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Правительственная комиссия оценила законопроект о рубке леса у Байкала

Политика

Интересная история развивается вокруг лесов, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Как оказалось, существует (и даже рассматривался до недавнего времени) законопроект, который мог бы разрешить вырубку этих лесов.

Правительственная комиссия оценила законопроект о рубке леса у Байкала

Напомним, что леса в вышеуказанной зоне предусмотрены в противопожарных целях. Согласно законопроекту, дополнительно было бы неплохо снять ограничения, которые не дают переводить земли лесного фонда в данной зоне в земли иных категорий.

Законопроект уже рассмотрели в специальной правительственной комиссии — отзыв из кабмина оказался в распоряжении ТАСС.

"…возможность проведения сплошных рубок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в границах которой леса преимущественным образом являются защитными лесами, не соответствует положениям Лесного кодекса РФ", — указано в отзыве.

Более того — некоторые формулировки законопроекта оказались, по мнению экспертов комиссии, не соответствующими даже закону о о техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", — уточняется в отзыве.

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МАСШТАБЫ ВЫРУБКИ ЛЕСОВ!!! ЛЕСА СО СПУТНИКА ⚡
Автор: Константин Шапров
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