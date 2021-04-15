Путин попросил "решительно убрать" унизительную бюрократию в соцсфере

Социальная сфера (а точнее — сопровождающая её бюрократия) стала предметом внимания президента РФ Владимира Путина. Глава государства сообщил: пора убрать нормы и правила, которые вынуждают людей испытывать унижение.

Путин поднял вопрос о сложившейся в социальной сфере ситуации, выступая на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ). Президент подчеркнул, что многие применяемые нормы можно назвать абсурдом, и отметил: от такой практики нужно избавляться.

"…нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила, избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей", — подчеркнул Путин.

Президент попросил правительство и профильную комиссию Госсовета и АСИ проанализировать ситуацию. Текущая обстановка демотивирует коллективы социальных учреждений, в результате чего падает их продуктивность.

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