Песков оценил возможные санкции США и напомнил о "ленинской формуле"

Ответ касательно того, как Москва будет реагировать на очередные "санкционные устремления" Вашингтона, предоставили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, нужно дождаться официального объявления от Вашингтона.

"Пока не будем ничего комментировать по газетным сообщениям. Дождёмся, если будут объявлены какие-то конкретные решения официального Вашингтона. Конечно, не хотелось бы в наших двусторонних отношениях действовать по ленинской формуле "шаг вперёд — два шага назад", — уточнил Песков для СМИ.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что Москва с осуждением относится к подобным действиям Вашингтона, а также не считает их законными. Возможный ответ будет строиться на принципе взаимности.

"Мы осуждаем любые санкционные устремления, считаем их незаконными. В любом случае действует принцип взаимности в этом деле, взаимности так, чтобы нам наилучшим образом обеспечить свои интересы", — рассказал Песков.

Данные о том, что санкции уже планируются, могли "слить", не исключил Песков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.