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Россия снова теряет доходы от продажи углеводородов

Политика

Для российских властей, которые заняты составлением плана по спасению экономики в московском "бункере", снова прозвенел тревожный звоночек. Российский бюджет продолжает испытывать нехватку "нефтедолларов", и падение доходов от "чёрного золота" приобретает пугающие очертания.

Россия снова теряет доходы от продажи углеводородов

Согласно открытым данным ЦБ ПФ по платёжному балансу, период с января по март 2021 года обогатил страну на 45 млрд долларов. Однако радоваться вроде бы солидной цифре не стоит: несмотря на подорожание Urals примерно на 24%, доходы нефтегазовых компаний от продажи углеводородов в целом всё равно упали на 12% по сравнению с аналогичным периодом (январь — март) 2020 года. Доходы от нефти "просели" на 21%.

На ситуацию влияют сразу несколько факторов — и против многих из них власти, к сожалению, бессильны:

  • третья волна коронавируса в мире;
  • "зелёные тренды";
  • соглашения ОПЕК+.

На эти тренды накладываются и данные сразу нескольких российских ведомств касательно того, что "рентабельной" (то есть недорогой в добыче) нефти осталось в стране примерно на 19 лет.

Таким образом, помимо прочих проблем властям придётся думать и над тем, как компенсировать "выпадающие" доходы от нефтедолларов. Как известно, Россия давно и упорно "слезает с нефтяной иглы" — может быть, время действительно это сделать наконец-то пришло?

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Что Если в России закончится Нефть?
Автор: Константин Шапров
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