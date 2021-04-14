Володин сравнил СССР и РФ: развиваться надо "не за счёт людей"

О том, как жилось людям в СССР и как живётся в нынешней России, а также о достижениях различных эпох и преимуществах рассказал 14 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, в современной России "человек значит многое".

Володин сравнил СССР и Россию в ходе визита на фотовыставку "Первые в космосе". Начал он с СССР:

"Вся страна работала на космос, люди ходили в фуфайках, заработная плата была мизерная. С деревень колхозников не выпускали, паспорта не отдавали. Но люди работали, понимая, что нужно строить социализм, затем коммунизм. Ракету создали, космос стали осваивать. А жизнь людей? А бытовые условия? Очереди, колбасы нет, мяса нет", — объяснил Володин, описывая жизнь граждан СССР на заре космической эры.

Сейчас, подчеркнул спикер, "мы живём в свободной стране". Один человек сегодня — частичка информационного пространства, и в случае, если он описывает какую-либо ситуацию, о ней становится известно всем.

"Мы должны осознавать — так, как было раньше, (развиваться) невозможно. Нам надо искать другие ресурсы — не за счёт людей", — резюмировал Володин.

Например, продолжил мысль спикер, важно обеспечить развитие потребительского сектора. Сейчас, уверен он, Россия фактически занимается финансированием чужих экономик.

"А бытовая техника? Автомобили? А это рабочие места в том числе. А мы сейчас фактически что делаем? Финансируем экономику других стран. Нам надо выходить на эти решения? Нам надо думать и о том, чтобы наши машины были, чтобы их хотели купить. Надо создавать условия. Это задача, которую надо решать параллельно с задачами освоения космоса", — заключил Володин.

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