Для выступления Путина с посланием Федеральному собранию выбран "Манеж"

Стали известны подробности касательно послания Владимира Путина Федеральному собранию. Президент огласит его в центральном выставочном зале "Манеж", всем присутствующим сенаторам нужно будет сразу несколько раз сдать тесты на коронавирус.

"Заслушивание послания президента РФ Федеральному собранию состоится 21 апреля 2021 года в 12:00 [мск] в центральном выставочном зале "Манеж", — привёл данные первый вице-спикер палаты Андрей Яцкин.

Он уточнил, что тестирование сенаторам организуют 16, 19 и 20 апреля. Журналистам, как стало известно чуть ранее, также придётся сдать три теста на коронавирус.

Напомним, что мероприятие состоится в полностью очном режиме, а темы всё ещё не анонсированы. Некоторые уточнения предоставил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщив в ходе беседы с представителями "России-1", что президент коснётся тем выхода страны из кризиса и "мер поддержки".

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