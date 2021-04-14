Главу МВД попросили устроить всероссийский интернет-рейд

Новую идею предложили реализовать министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Речь идёт о необходимости интернет-рейда, который помог бы выявить блогеров, нарушающих российские законы.

Идею предложил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. В письме, адресованном Колокольцеву, он уточнил: в стране сформировалась достаточно большая группа блогеров, которые не соблюдают законы и подвергают опасности жизни людей. В частности, привёл пример он, это доказывает недавнее резонансное ДТП с участием блогера Эдварда Била.

"Многие блогеры, имеющие огромную аудиторию и влияние на молодёжную среду, ради "красивых" кадров и скандального контента буквально балансируют на грани нарушения Уголовного кодекса, подвергая свои жизни и жизни добропорядочных граждан смертельной опасности", — пишет Петров.

На текущий момент многие блогеры работают в жанре, который не предполагает соблюдения законов: например, нередки случаи запугивания прохожих, гонок по городским улицам и попыток преподнести "уголовщину" как достойную модель поведения. Кроме того, "треш-контент" остаётся широким полем для оборота незаконно полученных денег.

"В данной связи прошу вас оценить идею проведения всероссийского интернет-рейда по выявлению и блокировке блогеров и аккаунтов, ведущих свою деятельность с нарушением Уголовного кодекса, Правил дорожного движения, демонстрирующих явное неуважение к традициям и культуре народов Российской Федерации, призывающих к осуществлению оскорбительных и хулиганских действий", — указал Петров.

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