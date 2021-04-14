Вице-спикер ГД: заявление Косачёва о Турции и патриотизме - глупость

Продолжает оставаться в центре внимания тема приостановки авиасообщения России с Турцией. Ранее заявление успел сделать замглавы председателя Совфеда Константин Косачёв, теперь же слово взял вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Напомним, что Косачёв высказался по ситуации в следующем ключе: отказ от поездки в Турцию — проверка на патриотизм. Также он подчеркнул важность гражданской солидарности и "моральную невозможность" лететь на отдых в страну, которая "посягает на права и свободы миллионов сограждан".

Лебедев, оценивая данное высказывание в Facebook, сообщил: лично ему такая позиция кажется глупой и ханжеской.

"Заявление сенатора Косачёва о том, что, мол, не ездить в Турцию — это проявление патриотизма, кажется мне форменной глупостью и ханжеством. Сейчас, в 2021 году, что-то говорить о "непатриотичности" отдыха в Турции — ну это как пугать давно замужнюю женщину совместным времяпровождением с мужчиной. Те, кому нет дела до внешней политики при определении направления для отдыха, давно приняли для себя решение. Те, кто, напротив, ездит только в дружественные страны, — тем более", — уверен представитель ЛДПР.

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