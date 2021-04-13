"Это провокация": Владимир Джабаров о переброске войск США и НАТО

Новые данные от министра обороны Сергея Шойгу: войска НАТО и США постепенно становятся всё ближе к границам России. Известно о примерно 40 тысячах солдат, а также о 15 тысячах единиц военной техники и вооружений.

Комментарий по ситуации с активной переброской войск НАТО и США предоставил для RT первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он считает, что данные шаги стоит называть провокацией. Россия, отметил он, продолжает отслеживать ситуацию.

"Я считаю, то, что сейчас совершают страны НАТО, — это полное безобразие, это провокация. Причём они подталкивают Украину, хотят её руками втянуть нас в конфликт. Мы принимаем адекватные меры, потому что мы должны понимать, что в случае любого обострения ситуации должны будем дать достойный ответ", — прокомментировал сенатор.

Пытаться угрожать нашей стране, резюмировал Джабаров, — занятие бесполезное.

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