Жириновский оценил "закрытие" Турции и нашёл ошибку в работе турбизнеса

Данные о том, что Россия уже с 15 апреля ограничит авиаперелёты в Турцию, нашли отклик и у видных российских политиков. Своё мнение не преминул высказать лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который успел найти "ошибку" в бизнесе турфирм.

Напомним, что официальной причиной ограничений стали сложности с коронавирусом. Ограничения будут носить взаимный характер и, по предварительным данным, продлятся до 1 июня.

Жириновский заявил, что партия ЛДПР выступает за подобную меру, но есть одна ошибка, исправить которую было бы не лишним.

"Какая ошибка здесь? Запретить туроператорам продавать путевки вперёд. Сегодня вторник — вот в среду, четверг и пятницу продавайте путёвки и вылетайте. Но, если уже известно, что ожидается закрытие, вообще прекратите продажу. Они до 1 июня уже распродали… И обещают вернуть гражданам. Из бюджета возьмут деньги и вернут. А заработают туроператоры", — заявил Жириновский журналистам.

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