Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия разработает детальные карты Луны для высадки космонавтов
Эмираты на очереди: рейсы в ОАЭ под угрозой
"Торчат турецкие уши": эксперт оценил заявление Алиева по "Искандерам"
Аллегри посоветовал "Ювентусу" избавиться от Роналду
Эксперт о планах Токио по "Фукусиме": есть мнение, что японцы торопятся
Тарпищев рассказал о состоянии Медведева после заражения коронавирусом
В России не хватает нелюбимых мигрантов
Стоимость биткойна впервые в истории превысила $62 тысячи
Нужен ли нам берег турецкий?

Жириновский оценил "закрытие" Турции и нашёл ошибку в работе турбизнеса

Политика

Данные о том, что Россия уже с 15 апреля ограничит авиаперелёты в Турцию, нашли отклик и у видных российских политиков. Своё мнение не преминул высказать лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который успел найти "ошибку" в бизнесе турфирм.

Жириновский оценил "закрытие" Турции и нашёл ошибку в работе турбизнеса

Напомним, что официальной причиной ограничений стали сложности с коронавирусом. Ограничения будут носить взаимный характер и, по предварительным данным, продлятся до 1 июня.

Жириновский заявил, что партия ЛДПР выступает за подобную меру, но есть одна ошибка, исправить которую было бы не лишним.

"Какая ошибка здесь? Запретить туроператорам продавать путевки вперёд.

Сегодня вторник — вот в среду, четверг и пятницу продавайте путёвки и вылетайте. Но, если уже известно, что ожидается закрытие, вообще прекратите продажу.

Они до 1 июня уже распродали… И обещают вернуть гражданам. Из бюджета возьмут деньги и вернут. А заработают туроператоры", — заявил Жириновский журналистам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

СРОЧНО! РОССИЯ ЗАКРЫЛА ТУРЦИЮ - СЛУХИ ПОДТВЕРДИЛИСЬ/ ОТМЕНА АВИАСООБЩЕНИЯ
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Путин решился вложить все кубышки в суперпроекты
Россия разработает детальные карты Луны для высадки космонавтов
Жириновский оценил "закрытие" Турции и нашёл ошибку в работе турбизнеса
Эмираты на очереди: рейсы в ОАЭ под угрозой
"Торчат турецкие уши": эксперт оценил заявление Алиева по "Искандерам"
Аллегри посоветовал "Ювентусу" избавиться от Роналду
Выборы покажут: эксперт оценил намерения Эстонии выйти из ЕС
Эксперт о планах Токио по "Фукусиме": есть мнение, что японцы торопятся
Тарпищев рассказал о состоянии Медведева после заражения коронавирусом
В России не хватает нелюбимых мигрантов
Популярное
Прибалтика
Литва самоуничтожается и тянет за собой соседей

Литва продолжает избавляться от торговли и транзита с Белоруссией и Россией и агитирует на самоубийство соседей. 

Литва самоуничтожается и тянет за собой соседей
Эрдоган выполнит просьбу Путина по украинскому кризису
Новости Украины
Эрдоган выполнит просьбу Путина по украинскому кризису
Политика. Новости и аналитика
"Так Байден устроил мир": Кургинян о Донбассе, выборах и шансах "ЕР"
Необычная неделя
Необычная неделя: войну с Украиной "не потянем"
Андрей Мартынюк Хотят ли русские войны – мучительно размышляют в Киеве Андрей Мартынюк Игорь Буккер Что буддисты забыли в армии Великобритании Игорь Буккер Любовь Степушова Эрдоган выполнит просьбу Путина по украинскому кризису Любовь Степушова
Туризм
Турция прокомментировала ограничения на полёты из России
Полезно знать
Горький шоколад положительно влияет на мозг пожилых людей
Захарова оценила сюжет, в котором украинские танки стали российскими
Политика. Новости и аналитика
Захарова оценила сюжет, в котором украинские танки стали российскими
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников