Власти обсуждают спасение экономики, сидя в "бункере"

Необычные новости от Bloomberg: власти России спасают экономику страны, сидя в "бункере". Как оказалось, Кремлю срочно понадобился "план спасения", а время поджимает: задумку хотят огласить уже 21 апреля, в день, когда Владимир Путин обратится к Федеральному собранию.

Источники Bloomberg сообщают, что речь идёт о специальном помещении, расположенном на берегу Москвы-реки. Его описывают как "подвальное" и "высокотехнологичное", а в шутку называют "бункером". Войти туда можно, лишь пройдя через систему сканирования и определения лиц.

Работа ведётся с участием премьер-министра ФР Михаила Мишустина, а также чиновников российского правительства. К числу преимуществ "бункерных заседаний" отнесли оперативность поставляемой информации и "отсутствие бюрократии". Ключевая задача, по данным Bloomberg, состоит в поиске нужной суммы денег: важно срочно активизировать инвестиции в экономику.

Коснутся ли меры, которые придумают в "бункере", непосредственно россиян, пока сказать сложно. Но властям стоит помнить, что население страны беднеет уже седьмой год подряд, а режим "затягивания поясов" затянулся — реальные располагаемые доходы "просели" до уровней 2010 года.