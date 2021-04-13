Москва - Вашингтону: держитесь подальше от черноморского побережья РФ

Вашингтон, разрешая своим военным кораблям направиться в Чёрное море, занимается провокациями. Американским военным нечего делать у российских границ, и очевидно, что большие политики Штатов таким образом хотят "поиграть на нервах".

О ситуации с флотом США рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Напомним, что американские корабли планируют прибыть в Чёрное море около 14 апреля, а отправиться назад — около 4 мая, приводит данные из МИД Турции источник РИА "Новости".

"Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", — сообщил Рябков.

Для блага Вашингтона, добавил Рябков, от Крыма ему лучше держаться подальше — равно как и от всего черноморского побережья России. Именно к этому и призывает Москва.

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