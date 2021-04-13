В ответ на просьбу ФРГ объяснить учения войск МИД напомнил о Навальном

Продолжаются попытки Запада получить от Москвы данные о том, зачем и куда маршируют внутри России российские войска. Просьбу о предоставлении данных, прозвучавшую из Берлина, прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, что глава немецкого Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее отмечала: России стоит обязательно рассказать, зачем нужны манёвры. Лавров отметил в ответ: ранее Россия также просила немцев о кое-какой информации, но ответа так и не дождалась.

"Мы хотели бы, чтобы уважали право Российской Федерации проводить те или иные мероприятия на своей территории. А что касается германской стороны, у неё оказался при известных обстоятельствах господин Навальный, о состоянии здоровья которого нам германская сторона до сих пор ничего не рассказывает", — напомнил Лавров в ходе пресс-конференции в Тегеране.

По Навальному, подчеркнул Лавров, России всё ещё не дали ни единого достоверного факта. Так что хотелось бы увидеть взаимность в плане обмена данными.

"Поэтому я бы хотел, если уж госпожа Крамп-Карренбауэр так одержима необходимостью получать информацию по тому или иному поводу, чтобы она отвечала нам взаимностью и добилась от своего правительства предоставления той информации, которую от нас тщательно скрывают немецкие коллеги", — резюмировал Лавров.

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