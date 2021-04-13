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Госдеп США продемонстрировал беспамятство, "забыв" про Гагарина

Политика

Очередной внешнеполитический казус допустил американский Госдеп. Как оказалось, ранее представители ведомства представили в Facebook праздничное сообщение в честь юбилея полёта Юрия Гагарина, однако самого Гагарина в нём умудрились не упомянуть.

Госдеп США продемонстрировал беспамятство, "забыв" про Гагарина

На казус уже отреагировали в российском посольстве: американцев упрекнули в "искажении памяти" и напомнили, что 12 апреля празднуется в том числе на международном уровне — так ранее решили на Генассамблее ООН.

"С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз Госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса. Хотели бы напомнить, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о советском космонавте Юрии Гагарине.

В этот день 60 лет назад, в 1961 года он совершил первый в истории человечества орбитальный виток вокруг Земли", — указано в Facebook посольства РФ в США.

При этом бюст Гагарина, подчеркнули дипломаты, стоит в том числе в американском Национальном музее воздухоплавания и астронавтики, а памятники можно увидеть сразу в нескольких городах, в числе которых — Хьюстон и Нью-Йорк.

"Тысячи американцев, включая астронавтов и сотрудников NASA, ежегодно посещают эти мемориалы, чтобы почтить память советского космонавта", — пишут в посольстве.

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АМЕРИКАНСКИЕ СТУДЕНТЫ О ГАГАРИНЕ , КОСМОСЕ И КОСМОНАВТИКЕ
Автор: Константин Шапров
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