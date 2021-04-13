Манёвры российских войск внутри российских границ — дело исключительно России. А вот Западу стоило бы объяснить, с какими целями у границ нашей страны постепенно наращивается военное присутствие, уверен депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Напомним, что ранее неудовольствие по поводу манёвров российских войск, якобы приводящих к эскалации ситуации в том числе близ Донбасса, выразили как в ЕС, так и в МИД стран G7. Москву, в частности, призвали соблюдать принципы ОБСЕ.
"В последнее время, к сожалению, всё чаще звучат агрессивные и воинствующие заявления со стороны стран НАТО и находящихся у них на побегушках киевских властей в сторону России.
Россия на своей территории вольна перемещать свои войска как посчитает целесообразным, ни перед кем отчитываться мы не собираемся и спрашивать дозволения тоже. Это не должно волновать западные страны", — объяснил Шеремет для РИА "Новости".
Западу стоит, уверен Шеремет, обратить внимание на проблемы Украины, а также потрудиться объяснить, что его войска делают в районе российских границ. Ситуацию в Европе в целом можно при этом описать словами "максимально тревожная", считает он.
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